Пушков: Трамп избавляется от обязательств перед Зеленским, принятых Байденом

С сайта Белого дома исчез договор о безопасности между США и Украиной Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп избавляется от обязательств перед президентом Украины Владимиром Зеленским, принятых бывшим американским лидером Джо Байденом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии