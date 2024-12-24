Вопрос потери Курахово уже предрешен – генерал ВСУ

Украинская армия однозначно оставит Курахово под натиском российских войск. Об этом в эфире видеоблога «Мы из Украины» заявил генерал-лейтенант ВСУ, экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии