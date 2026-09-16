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Рябков назвал главный вопрос урегулирования на Украине

Главный вопрос украинского урегулирования заключается в том, удастся ли перевести европейские страны, выступающие за продолжение конфликта, на путь политико-дипломатического решения.

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