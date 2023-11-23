Дэмиан Лиллард не смог сделать данк в концовке матча с «Бостоном»

«Бакс» в гостях проиграли «Селтикс» – 116:119. Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард (188 см) при «-4» за 25 секунд до финальной сирены пошел в проход, но не смог поставить сверху, ударив мячом в переднюю душку.