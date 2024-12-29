При участии Общественного совета в Оренбургской области прошла познавательная встреча инспектора ПДН с детьми в Доме пионеров и школьников

В рамках месячника правовых знаний при участии члена Общественного совета Жанны Ганаевой состоялась очередная встреча инспектора по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кувандыкский» капитан полиции Светланы Горбенко с ребятами, посещающих дополнительные занятия в Доме пионеров и школьников.