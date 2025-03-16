В Украине выросла численность населения, более половины активно пользуются соцсетями — исследование Digital 2025

В отчёте Digital 2025: Украина от DataReportal представлена подробная картина цифровой среды страны на начало года, включая данные о населении, проникновении интернета, использовании социальных сетей и мобильных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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