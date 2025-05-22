Отеческий закон: суд смягчил наказание виновнику смертельного ДТП

Исключительные обстоятельства преступления могут быть основанием для смягчения наказания. К такому выводу пришел Верховный суд РФ, заменив реальный срок лишения свободы на условный водителю, ставшему виновнику ДТП, в котором погиб его близкий родственник.
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