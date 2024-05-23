Поликлинику построят в ЖК «Новая Рига» в Красногорске

Жилой комплекс «Новая Рига» продолжают строить в Красногорске. Там возведут еще два жилых дома, а также обустроят развитую инфраструктуру с образовательными учрежденииями и поликлиникой Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, в одном из корпусов завершается разработка котлована и устройство фундамента, рабочие ведут отделку фасада и обустраивают коммуникации.