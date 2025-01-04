Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +8°, дождь• Севастополь: +10°, дождь• Ялта: +10°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +8°, дождь• Саки: +10°, дождь• Бахчисарай: +8°, дождь• Джанкой: +8°, дождь• Судак: +10°, дождь• Феодосия: +10°, дождь• Керчь: +10°,.
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