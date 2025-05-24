Армянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Пункты пропуска Армянск и Перекоп на въезде в Крым делают более комфортными для прибывающих автомобилистов за счет расширения зон досмотра и парковок, а также дополнительной инфраструктуры.
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