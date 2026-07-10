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Царьград

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Бензиновый шок: на фоне дефицита водители стали смотреть на дизель и гибриды

Бензиновый шок: на фоне дефицита водители стали смотреть на дизель и гибриды

Топливный кризис начинает перекраивать автомобильный рынок России.«Автостат» пишет, что по мнению директора по продажам новых автомобилей «РОЛЬФ» Николая Иванова, ситуация пока не стала системным фактором, но в отдельных регионах перебои с бензином уже влияют на потребительские настроения и становятся «стоп-фактором» для части покупателей.

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