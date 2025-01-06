Стагфляция в России невозможна из-за низкой безработицы, считает эксперт

В России в настоящее время невозможна классическая стагфляция, прежде всего из-за острого дефицита кадров, который подтверждается низкими показателями безработицы в стране, сообщил РИА Новости Антон Табах, ведущий экономист рейтингового агентства «Эксперт РА».
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