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Стагфляция в России невозможна из-за низкой безработицы, считает эксперт

Стагфляция в России невозможна из-за низкой безработицы, считает эксперт

В России в настоящее время невозможна классическая стагфляция, прежде всего из-за острого дефицита кадров, который подтверждается низкими показателями безработицы в стране, сообщил РИА Новости Антон Табах, ведущий экономист рейтингового агентства «Эксперт РА».

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