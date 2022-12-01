RT Russia

10 980 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина к
    Каким прежним отношениям? Это уже невозможно.«Восстановления н...
  • Георгий Михалев
    Поздно спохватился. Теперь только полная капитуляция окраины.Байден заявил о г...
  • Георгий Михалев
    Интересно почему до сих пор не уничтожены установки С-300 на окраине.Глава Минобороны ...

Цена газа в Европе превысила $1650

Цена газа в Европе превысила $1650

Цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $1650 за 1 тыс. куб. м, это произошло впервые с середины октября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх