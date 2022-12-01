Цена газа в Европе превысила $1650

Цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $1650 за 1 тыс. куб. м, это произошло впервые с середины октября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Популярные статьи
- В районе Днепропетровска: Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов со снарядами для HIMARS
- Кадыров: чеченский спецназ уничтожил украинских диверсантов в направлении Кременной
- «В результате удара высокоточным оружием ВКС России»: в Днепропетровской области уничтожены более 100 военных ВСУ
Свежие комментарии