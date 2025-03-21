"Завещание составил. Никому ничего не дам": рассказ мужчины 70+

Майя Majesty

Мужик собственной жизнью себе все подписал. Никогда у такого не может быть хорошего наследника, потому что сам знает, что недостоин. А жене оставил только горькие воспоминания после таких публичных признаний. Мало того, он ее сам за дурочку считал, высмеивал. Вообщем мрак , а не жиСТЬ. Нечем гордиться когда без Бога в душе. Всё сплошная тоска.