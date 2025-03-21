"Много денег на проституток спущу. Ты пойми, Паша, что дети это кровопийцы. Не скажу за твоих, не знаю.
"Завещание составил. Никому ничего не дам": рассказ мужчины 70+
Комментарии
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Майя Majesty
Мужик собственной жизнью себе все подписал. Никогда у такого не может быть хорошего наследника, потому что сам знает, что недостоин. А жене оставил только горькие воспоминания после таких публичных признаний. Мало того, он ее сам за дурочку считал, высмеивал. Вообщем мрак , а не жиСТЬ. Нечем гордиться когда без Бога в душе. Всё сплошная тоска.
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10 час.
Лилия Филь
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
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4 час.
Лилия Филь
От Матфея святое благовествование 7:1-2
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4 час.
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