"Завещание составил. Никому ничего не дам": рассказ мужчины 70+

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Майя Majesty
Мужик собственной жизнью себе все подписал. Никогда у такого не может быть хорошего наследника, потому что сам знает, что недостоин. А жене оставил только горькие воспоминания после таких публичных признаний. Мало того, он ее сам за дурочку считал, высмеивал. Вообщем мрак , а не жиСТЬ. Нечем гордиться когда без Бога в душе. Всё сплошная тоска.
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