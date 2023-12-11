РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Ничего нового!  Сколько лет Вагнер в Африке успешно  с бандитами боролся в интересах России.  Это  кормушка неплохая ...Африканский корпу...
  • kalinaborisov
    Судьи, подумайте головой, а не пятой точкой! Это же во сколько нужно приходить ученикам в школу, чтобы всем к 8-ми ча...Суд в Брянске наз...
  • leonid
    Если  Россия зайдет в города, то точно  хуже не будет.  Хуже будет только тебя, подляк, зеле, буданову и прочим подон...Подоляк обвинил у...

Челябинские школьники и студенты остаются дома

Челябинские школьники и студенты остаются дома

В Челябинске четвертый день подряд школьники остаются дома из-за мороза. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в понедельник, 11 декабря, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы первой и второй смен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх