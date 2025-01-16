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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

МЧС держит на контроле две ЧС в Брянском районе и Сельцо после обстрела ВСУ

МЧС держит на контроле две ЧС в Брянском районе и Сельцо после обстрела ВСУ

После напряженного вечера 13 января, когда город Сельцо и окружающий Брянский район подверглись массированной ракетной атаке со стороны ВСУ, местное МЧС объявило о введении двух режимов чрезвычайной ситуации.

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