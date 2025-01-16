МЧС держит на контроле две ЧС в Брянском районе и Сельцо после обстрела ВСУ

После напряженного вечера 13 января, когда город Сельцо и окружающий Брянский район подверглись массированной ракетной атаке со стороны ВСУ, местное МЧС объявило о введении двух режимов чрезвычайной ситуации.
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