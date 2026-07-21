«Морозный» Super Heavy, который попытаются поймать лапами Mechazilla: SpaceX полностью заправила Booster 21 криогенным топливом

Испытания ускорителя продолжаются на полигоне Starbase в рамках подготовки к 14-му испытательному полету StarshipНа испытательном комплексе Massey's Outpost в Starbase (Техас) компания SpaceX провела полную криогенную заправку ускорителя Super Heavy Booster 21.
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