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Газета.ру

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Тренер Карпин заявил, что доволен разгромом сборной Намибии

Тренер Карпин заявил, что доволен разгромом сборной Намибии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после матча против сборной Намибии (6:0) заявил, что доволен качеством игры своей команды.

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