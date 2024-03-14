ФСБ сообщила о разгроме в Петербурге ячейки РДК, готовившей теракты в регионе

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов ячейки "Русского добровольческого корпуса"*. Как считают в спецслужбе, ее участники собирались отравить продукты, предназначенные для отправки военным и мирным жителям в зоне СВО.
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