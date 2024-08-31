Суд не стал смягчать приговор коррупционеру из Брянского диагностического центра

Бывшему заведующему складом расходных материалов Брянского клинико-диагностического центра Василию Коновалову суд назначил 3 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.
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