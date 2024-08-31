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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Суд не стал смягчать приговор коррупционеру из Брянского диагностического центра

Суд не стал смягчать приговор коррупционеру из Брянского диагностического центра

Бывшему заведующему складом расходных материалов Брянского клинико-диагностического центра Василию Коновалову суд назначил 3 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

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