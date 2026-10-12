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ЦСКА поднялся в топ-3 фаворитов Кубка Гагарина у букмекеров, «Авангард» опустился с 1-го на 4-е место

Букмекеры обновили котировки на итоги Кубка Гагарина в сезоне-2026/27. Главным претендентом на победу стал «Локомотив» – коэффициент на титул ярославцев обвалился с 6.

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