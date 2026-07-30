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Джош Ричардсон завершил игровую карьеру с 10 сезонами в НБА

40-й номер драфта-2015 Джош Ричардсон официально подтвердил завершение игровой карьеры в 32 года. Ричардсон отыграл 10 лет в НБА, первые и последние сезоны – всего шесть – прошли в «Майами».

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