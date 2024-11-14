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Тренер сборной России Онопко о сборной Брунея: мы будем делать свое дело

Тренер сборной России Онопко о сборной Брунея: мы будем делать свое дело

Тренер сборной России Виктор Онопко отреагировал на новость о том, что сборная Брунея смогла прилететь на матч с россиянами лишь с шестью футболистами основного состава, отметив, что это их проблемы, передает "Чемпионат".

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