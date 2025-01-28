Мысли Бабы Яги - Ну что? - Ну, всё! Можем поздравить. Все фото из интернета Можем вздохнуть спокойно: на этот раз (надеюсь!) никаких «котлет» белорусам не предложат.
А. Г. Лукашенко: Тяжёлая у вас судьба, у Европы
Комментарии
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Надежда
Тупая Светка гуайдо, скорее, вдохновляется, когда видит котлету на сковородке)
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10 час.
Ю
Юрий
Батька - молоток!
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10 час.
Леонид Руси
Да уж не легко придётся Гейропке... Пидосты потеряли всякую цену...
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10 час.
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