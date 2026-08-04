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«Енисей» арендовал Данила Шеянова из «Локомотива-Кубань»

« Енисей » объявил о переходе форварда Данила Шеянова (22 года, 203 см) на правах аренды из «Локомотива-Кубань».

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