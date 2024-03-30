В Красноярске покажут концерт-спектакль об аргентинском композиторе Асторе Пьяццолле

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина и театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского поставили концерт-спектакль об известном аргентинском композиторе Асторе Пьяццолле, сообщила пресс-секретарь оперного театра Мария Устюгова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии