В Красноярске покажут концерт-спектакль об аргентинском композиторе Асторе Пьяццолле

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина и театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского поставили концерт-спектакль об известном аргентинском композиторе Асторе Пьяццолле, сообщила пресс-секретарь оперного театра Мария Устюгова.