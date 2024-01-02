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Заняты опорники ВСУ под Новомихайловским, наступление на Часов Яр, тяни-толкай под Работино: 2 января

Заняты опорники ВСУ под Новомихайловским, наступление на Часов Яр, тяни-толкай под Работино: 2 января

В первую очередь источник подчеркнул массированные комбинированные удары по тыловым военным объектам противника.

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