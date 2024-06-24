Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Крюков
    вот честных найти намного трудней...Ну, наконец-то. С...
  • Игорь Нартымов
    Вялая шизофрения, но прогрессирующая, наложенная на старческий маразм - болезнь Альцгеймера - старческую деменцию, пр...ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ...
  • Malina
    Почему Артамонов не в Генштабе??? Долго мы будем сопли жевать?  Или Шойгу и на новой должности продолжает врать главк...ЧЕТЫРЕ НЕПРИЯТНЫХ...

Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"

Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"

После удара ATACMS по Севастополю, в результате которого погибло 4 человека (двое их них -дети), а ранения получили более сотни, философ Александр Дугин отметил, что нет, конечно, оправданий украинским националистам, прицельно уничтожающим мирных русских людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх