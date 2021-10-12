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Шри-Ланка начинает прививать от COVID-19 школьников

Шри-Ланка начинает прививать от COVID-19 школьников

Власти Шри-Ланки начнут со следующей недели ставить прививки от COVID-19 школьникам. Об этом 12 октября пишет Independent со ссылкой на Минздрав островного государства.

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