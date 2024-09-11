Сотрудники полиции задержали в Краснодарском крае подозреваемого в краже

С сообщением о хищении имущества в полицию обратился местный житель. Заявитель пояснил, что из его домовладения пропали ювелирные украшения общей стоимостью 700 тысяч рублей.
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