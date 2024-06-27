Инвесторы боятся победы Ле Пен

Когда крайне правая партия Марин Ле Пен впервые приблизилась к завоеванию власти во Франции, доходность облигаций резко выросла, поскольку инвесторы опасались потенциального экономического ущерба, который может нанести новая власть.
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