Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, автомобиль которого в апреле был взорван в Москве (сам он в результате покушения не пострадал), утверждает, что начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* отстранили от подготовки вторжения в Курскую область.