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7 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

7 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

7 марта – 66 день года, до Нового года осталось 299 дней. Узнать подробности о памятных датах, которые отмечают в этот день и об их роли в истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы Маврикиев день Если сегодня подкормить птиц – в дом придет достаток Заря золотистого цвета предвещает хорошую погоду Не стоит вынимать руками иголку с пола, лучше сделать это через ткань, чтобы не навлечь на себя негатив Родились в этот день 1878 – русский художник Борис Кустодиев 1922 – советский и российский математик, академик Ольга Ладыженская 1940 – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных 1941 – актёр театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Миронов 1958 – российский рок-музыкант Александр Скляр 7 марта: праздники в России День тёплого одеяла День прогуливания уроков День энергии растений День основания Общества спасения на водах 7 марта в истории России 1573 – Иван Фёдоров открыл типографию в городе Львов.

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