В борьбе с паводком в Курганской области помогут спецмашины УГПХ

Управление дорог “Южный Урал” перераспределило для борьбы с паводком в Курганскую область порядка 35 единиц специальной техники, включая 5 самосвалов треста «Уралстранспецстрой» (принадлежит "Уральскому горнопромышленному холдингу (УГПХ)"), сообщили в пресс-службе холдинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии