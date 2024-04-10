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В борьбе с паводком в Курганской области помогут спецмашины УГПХ

В борьбе с паводком в Курганской области помогут спецмашины УГПХ

Управление дорог “Южный Урал” перераспределило  для борьбы с паводком в Курганскую область порядка 35 единиц специальной техники, включая 5 самосвалов треста «Уралстранспецстрой» (принадлежит "Уральскому горнопромышленному холдингу (УГПХ)"), сообщили в пресс-службе холдинга.

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