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Турция незаметно открыла против США фронт

Турция незаметно открыла против США фронт

Ещё одна заноза гегемону в мякоть. В то время как Иран атакует базы США, Турция атакует поддерживаемую США инфраструктуру РПК/YPG через Сирию и Ирак.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошая тенденция пошла. Наглость, подлость и сволочизм Наглоскунсов уже многих ДОСТАЛИ.
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17 час.
Алексей Горшков
Многие вздыхают, мол: &quot;Мы курдов раньше поддерживали - а теперь их ПРЕДАЛИ&quot;! А не ОНИ ли нас предали, продавшись американцам? Очень напоминает историю с армянами - мол: &quot;Россия ПРЕДАЛА Нагорный Карабах&quot;! А сдала его не пашинянская ли кампания, стоящая во главе Армении, и не признававшая эту АРМЯНСКУЮ республику? С 1920 года,когда Советская Россия спасла их страну от турков,против которых САМИ ЖЕ АРМЯНЕ ВОЙНУ РАЗВЯЗАЛИ - они привыкли,типа: &quot;Русские! Воюйте ЗА и ВМЕСТО НАС, а мы потом о вашей оккупации рассуждать будем&quot;! Россия и СССР всегда вписывалась за своих, причём зачастую НЕ ЗНАЯ реакции на это последних, и если не всегда - то ОЧЕНЬ ЧАСТО &quot;обжигалась&quot;! Спасли Грузию от ПОГОЛОВНОГО вырезания - получили недружественного соседа; присоединили православную Украину - до сих пор маемся; защитили Болгарию - в двух мировых войнах она против нас была,и т.д., и т.п. Я перечислил только ПРАВОСЛАВНЫЕ СТРАНЫ - а уж курдам-то мы чем обязаны?! Иногда у нас проскальзывают такие &quot;леопольдовские&quot; нотки: &quot;Ребята,давайте жить дружно!&quot;, это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще,но, по-моему - это наша СЛАБОСТЬ,от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!!
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17 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
!!!!!!!!!!!
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16 час.

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