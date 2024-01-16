Ещё одна заноза гегемону в мякоть. В то время как Иран атакует базы США, Турция атакует поддерживаемую США инфраструктуру РПК/YPG через Сирию и Ирак.
Турция незаметно открыла против США фронт
Комментарии
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Владислав Владислав
Хорошая тенденция пошла. Наглость, подлость и сволочизм Наглоскунсов уже многих ДОСТАЛИ.
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17 час.
Алексей Горшков
Многие вздыхают, мол: "Мы курдов раньше поддерживали - а теперь их ПРЕДАЛИ"! А не ОНИ ли нас предали, продавшись американцам? Очень напоминает историю с армянами - мол: "Россия ПРЕДАЛА Нагорный Карабах"! А сдала его не пашинянская ли кампания, стоящая во главе Армении, и не признававшая эту АРМЯНСКУЮ республику? С 1920 года,когда Советская Россия спасла их страну от турков,против которых САМИ ЖЕ АРМЯНЕ ВОЙНУ РАЗВЯЗАЛИ - они привыкли,типа: "Русские! Воюйте ЗА и ВМЕСТО НАС, а мы потом о вашей оккупации рассуждать будем"! Россия и СССР всегда вписывалась за своих, причём зачастую НЕ ЗНАЯ реакции на это последних, и если не всегда - то ОЧЕНЬ ЧАСТО "обжигалась"! Спасли Грузию от ПОГОЛОВНОГО вырезания - получили недружественного соседа; присоединили православную Украину - до сих пор маемся; защитили Болгарию - в двух мировых войнах она против нас была,и т.д., и т.п. Я перечислил только ПРАВОСЛАВНЫЕ СТРАНЫ - а уж курдам-то мы чем обязаны?! Иногда у нас проскальзывают такие "леопольдовские" нотки: "Ребята,давайте жить дружно!", это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще,но, по-моему - это наша СЛАБОСТЬ,от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!!
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17 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
!!!!!!!!!!!
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16 час.
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