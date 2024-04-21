Владимир Путин присвоил почетные звания чиновникам и Прикамья

Документ был подписан 19 апреля.Президент России Владимир Путин специальным указом присвоил звание «Заслуженный работник местного самоуправления России» главе Верещагинского округа Сергею Кондратьеву и главе Губахинского городского округа Николаю Лазейкину.
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