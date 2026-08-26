"Пересечение реальных красных линий": Путин подписал три секретных указа. Тайна визита директора ЦРУ в Москву - Привёз сверхсекретный груз

Торговаться приехал. Мы Ирану не помогаем, а они Украине. Но мы так не работаем. Уехал ни с чем.

sobering

Сэм Самуилович Как был дураком &quot;отрезвляющий&quot;, так им и остался..... &quot;Секретные документы&quot; из бункера Еблана Ельцына, до сих пор перечитываешь?????

Ты всё ещё залупаешься, глупый Сэм Залупилович,? Так и не удосужился прочитать причину приезда тройки в Кремль? Полистай интернет или в библиотеку сбегай за подшивками газет, безграмотный ты наш, Сэм Залупилович! ПЕРЕДЕЛКА МИРА ИДЁТ, ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОЕ ТЫ НЕДОРАЗУМЕНИЕ. Про конференции в Тегеране, Ялте и в Потсдаме что-либо слышал? Поразмышляй своим скудным умишком - сродни какой конференции этот прилёт тройки в Кремль, балбес ты наш детсадовский.