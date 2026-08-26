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Царьград

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"Пересечение реальных красных линий": Путин подписал три секретных указа. Тайна визита директора ЦРУ в Москву - Привёз сверхсекретный груз

"Пересечение реальных красных линий": Путин подписал три секретных указа. Тайна визита директора ЦРУ в Москву - Привёз сверхсекретный груз

25 августа стало известно о прилёте директора ЦРУ в Москву. Количество версий было просто колоссальное.

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Комментарии
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Россиянин
Торговаться приехал. Мы Ирану не помогаем, а они Украине. Но мы так не работаем. Уехал ни с чем.
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3 н.
sobering
Сэм Самуилович
Как был дураком &amp;quot;отрезвляющий&amp;quot;, так им и остался..... &amp;quot;Секретные документы&amp;quot; из бункера Еблана Ельцына, до сих пор перечитываешь?????
Ты всё ещё залупаешься, глупый  Сэм Залупилович,? Так и не удосужился прочитать причину приезда тройки в Кремль? Полистай интернет или в библиотеку сбегай за подшивками газет, безграмотный ты наш, Сэм Залупилович! ПЕРЕДЕЛКА МИРА ИДЁТ,  ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОЕ ТЫ НЕДОРАЗУМЕНИЕ. Про конференции в Тегеране, Ялте и в Потсдаме что-либо слышал? Поразмышляй своим скудным умишком - сродни какой конференции этот прилёт тройки в Кремль, балбес ты наш детсадовский.
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3 н.
s
sobering
кирил ермаков
Соберинг, чухонец, что тебе известно про ходоков к Ленину,?
Всё то, что тебе неизвестно по причине твой безграмотности, еврей ты наш Двойнишников, который даже новое имя своё с ошибкой написал ты.
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3 н.