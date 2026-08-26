25 августа стало известно о прилёте директора ЦРУ в Москву. Количество версий было просто колоссальное.
"Пересечение реальных красных линий": Путин подписал три секретных указа. Тайна визита директора ЦРУ в Москву - Привёз сверхсекретный груз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Россиянин
Торговаться приехал. Мы Ирану не помогаем, а они Украине. Но мы так не работаем. Уехал ни с чем.
Ответить
3 н.
sobering
Сэм Самуилович
Как был дураком &quot;отрезвляющий&quot;, так им и остался..... &quot;Секретные документы&quot; из бункера Еблана Ельцына, до сих пор перечитываешь?????
Ты всё ещё залупаешься, глупый Сэм Залупилович,? Так и не удосужился прочитать причину приезда тройки в Кремль? Полистай интернет или в библиотеку сбегай за подшивками газет, безграмотный ты наш, Сэм Залупилович! ПЕРЕДЕЛКА МИРА ИДЁТ, ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОЕ ТЫ НЕДОРАЗУМЕНИЕ. Про конференции в Тегеране, Ялте и в Потсдаме что-либо слышал? Поразмышляй своим скудным умишком - сродни какой конференции этот прилёт тройки в Кремль, балбес ты наш детсадовский.
Ответить
3 н.
s
sobering
кирил ермаков
Соберинг, чухонец, что тебе известно про ходоков к Ленину,?
Всё то, что тебе неизвестно по причине твой безграмотности, еврей ты наш Двойнишников, который даже новое имя своё с ошибкой написал ты.
Ответить
3 н.
Свежие комментарии