Суд огласил приговор уссурийцу, зарезавшему своего родственника

В Уссурийске вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве. Мужчина из личной неприязни лишил жизни мужа своей сестры, несколько раз ударив потерпевшего ножом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Уссурийского районного суда.
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