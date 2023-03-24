Суд огласил приговор уссурийцу, зарезавшему своего родственника

В Уссурийске вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве. Мужчина из личной неприязни лишил жизни мужа своей сестры, несколько раз ударив потерпевшего ножом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Уссурийского районного суда.