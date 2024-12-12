Депутаты предложили идентифицировать пользвателей видеоигр

В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект, которым предлагается обязать издателей видеоигр идентифицировать пользователей с помощью мобильного номера, портала «Госуслуги» или Единой биометрической системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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