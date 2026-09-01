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Газета «Культура»

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Ольга Любимова: культура открывает юному поколению богатство наследия

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем знаний. Глава ведомства отметила, что культура играет значимую роль в образовании и развитии личности, открывает юному поколению многообразие национальных традиций, богатство наследия и знакомит с достижениями великих деятелей искусства.

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