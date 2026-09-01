Ольга Любимова: культура открывает юному поколению богатство наследия

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила россиян с Днем знаний. Глава ведомства отметила, что культура играет значимую роль в образовании и развитии личности, открывает юному поколению многообразие национальных традиций, богатство наследия и знакомит с достижениями великих деятелей искусства.