Аксенов: Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мосту

Ростов-на-Дону, чтобы создать альтернативу Крымскому мосту, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее началось строительство железной дороги из Ростова-на-Дону через новые регионы России на полуостров, о чем сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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