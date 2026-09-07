Fireworks explosion in central Mexico kills 10, wounds 64

At least 10 people were killed and 64 others were injured when pyrotechnic material stored at a warehouse in central Mexico exploded over the weekend, officials said.
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