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Northrop Grumman впервые успешно испытала квантовую навигацию на ударном беспилотнике

Northrop Grumman впервые успешно испытала квантовую навигацию на ударном беспилотнике

Northrop Grumman впервые успешно испытала квантовую навигацию на ударном беспилотнике / © Northrop Grumman Это первый случай, когда система MagNav была испытана на одноразовом беспилотнике типа Lumberjack и интегрирована с его системой визуальной навигации.

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