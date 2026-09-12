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Радимов о голе «Зениту» после стыка Еремеева и Барриоса: «Это штрафной и желтая карточка игроку «Локомотива» за игру открытыми шипами»

Бывший полузащитник « Зенита » Владислав Радимов прокомментировал спорный эпизод с голом «Локомотива» в ворота петербуржцев в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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