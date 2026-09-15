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Зоолог Кречмар: встреча с медведем-шатуном смертельно опасна, так как он голоден

Зоолог Кречмар: встреча с медведем-шатуном смертельно опасна, так как он голоден

Шатунами называют медведей, которые не смогли залечь на зиму из-за недостатка жира. Встреча с ними смертельно опасна, предупредил 360.

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