Последние столетия известной человеческой истории ясно знаменуются процессом разделения некогда единой цивилизации "золотого века", оставившей здания единого античного стиля по всему миру, на различные национальные государства.
Когда же на самом деле появился Казахстан?
Комментарии
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АС
Алексей Сафронов
Увы, те кто самоназывает казахами, на самом деле типичные нарциссы, которые кроме самолюбия и гимора не имеют ничего общего с этносом по названию "казахи". Это всего лишь придуманная ими фигура речи, которая больше бы соответствовала слову Козы или Киргизские Козлы. Очень надеюсь что Эти КК осознают историческую ошибку, которая была допущена в написании Орды Казакской.
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16 час.
Борис Виленский
Автор хорошо владеет темой, чувствуется, что внимательно вникал в исторические хроники.
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14 час.
Слава Охрименко
давно еще при СССР был в Казахстане в Актюбинске т обратид внимание как нагло и с долей ненависти казахи относились к Русским .Они от рождения мрази и отнять у них все что им отдал конченный сифилитик Ленин давно давно пора и казахи должны опять поселиться в юрты , жрать руками бешбармак и чесать свои жопы
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26 мин.
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