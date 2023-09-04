Когда же на самом деле появился Казахстан?

АС Алексей Сафронов Увы, те кто самоназывает казахами, на самом деле типичные нарциссы, которые кроме самолюбия и гимора не имеют ничего общего с этносом по названию "казахи". Это всего лишь придуманная ими фигура речи, которая больше бы соответствовала слову Козы или Киргизские Козлы. Очень надеюсь что Эти КК осознают историческую ошибку, которая была допущена в написании Орды Казакской.

Борис Виленский Автор хорошо владеет темой, чувствуется, что внимательно вникал в исторические хроники.