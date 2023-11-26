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Бабич о матче с «Балтикой» в снегопад: «Это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий»

Бабич о матче с «Балтикой» в снегопад: «Это уже другой вид футбола. Никто не ожидал таких условий»

«Спартак» обыграл «Балтику» (2:0) в матче Мир РПЛ. Игра проходила на заснеженном поле. – Не могу сказать, что ранее я никогда не играл в таких условиях, но такое случается редко.

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