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Юлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею

Юлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею

«Главный приз Каннского кинофестиваля получил боди-хоррор «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкорно.

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АЛЕКСЕЙ
Я так понимаю, что Кирюша отдыхает.
Александр Беляев
залетает от авто? Ага,там внутри прятался режиссёр,или кто то!!!!
lobov_alex Лобов Алексей
Дебилы Европы деградируют и это им нравится. Флаг им в руки.
Олег Кульков
Жаль только, что и в России таких припи.днутых хватает, всё с запада слизывают и жалуются, что на родине их не понимают...
Bata шикельгрубер
Отдыхала вместе с англичанами. Неряхи, неухоженные, тусклые какие-то. У всех молодых 20-летних людей жуткое ожирение ( хотя сложно быть стройным при их диете: пироги, картошка-фри, зажаренная до хруста скумбрия или бифштекс и ежедневная яичница с гренками). Туповатые, не знают элементарных вещей и ничем кроме футбола и королевской семьи (сплетен) не интересуются. И через одного половые извращенцы и психопаты. Но добрые: сделали детям все задания из учебников английского языка и написали каждый по три рассказа на разные темы, дети целый год ходили по английскому в отличниках.
Галина Смирнова
Однако, Боженька готовит их к грядущим Содому и Гоморре..... вот и лишил мозгов - ну чтоб потом не жалеть :-)
alik3456
Скоро опять начнут какать из окон ,как в средние века, а снизу будут просить ,ещё ,ещё!

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