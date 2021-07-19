Юлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею

Охотники за новостямиПолитикаЮлия Витязева: Европа хочет сломать себе шею «Главный приз Каннского кинофестиваля получил боди-хоррор «Титан» французского режиссера Жюлии Дюкорно.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКСЕЙЯ так понимаю, что Кирюша отдыхает.Александр Беляевзалетает от авто? Ага,там внутри прятался режиссёр,или кто то!!!!lobov_alex Лобов АлексейДебилы Европы деградируют и это им нравится. Флаг им в руки.Олег КульковЖаль только, что и в России таких припи.днутых хватает, всё с запада слизывают и жалуются, что на родине их не понимают...BШBata шикельгруберОтдыхала вместе с англичанами. Неряхи, неухоженные, тусклые какие-то. У всех молодых 20-летних людей жуткое ожирение ( хотя сложно быть стройным при их диете: пироги, картошка-фри, зажаренная до хруста скумбрия или бифштекс и ежедневная яичница с гренками). Туповатые, не знают элементарных вещей и ничем кроме футбола и королевской семьи (сплетен) не интересуются. И через одного половые извращенцы и психопаты. Но добрые: сделали детям все задания из учебников английского языка и написали каждый по три рассказа на разные темы, дети целый год ходили по английскому в отличниках.Галина СмирноваОднако, Боженька готовит их к грядущим Содому и Гоморре..... вот и лишил мозгов - ну чтоб потом не жалеть :-)Aalik3456Скоро опять начнут какать из окон ,как в средние века, а снизу будут просить ,ещё ,ещё!Комментировать
Свежие комментарии