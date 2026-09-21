Дорогая,Светлана Валерьевна! 🌹🌹🌹 Нет сегодня Вас ярче и краше. Добрых слов в адрес Ваш не жалея, Поздравляем Вас все с юбилеем! Мы желаем добра Вам и мира, Чтоб беда стороной обходила, Новый день лишь с улыбкой встречался, Солнца луч Вам в ответ улыбался.
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