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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
Дорогая,Светлана Валерьевна

Дорогая,Светлана Валерьевна! 🌹🌹🌹 Нет сегодня Вас ярче и краше. Добрых слов в адрес Ваш не жалея, Поздравляем Вас все с юбилеем! Мы желаем добра Вам и мира, Чтоб беда стороной обходила, Новый день лишь с улыбкой встречался, Солнца луч Вам в ответ улыбался.

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