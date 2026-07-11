Косачев: итоговые соглашения по Украине будут жёстче, чем в апреле 2022 года

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью «Аргументам и фактам» выразил мнение, что конфликт на Украине завершится переговорами, а документы для завершения будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения.
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